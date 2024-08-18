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Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme: İyi geceler Aslanlar

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 03:30 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 03:37
Icardi&#039;den Fenerbahçe&#039;ye yeni gönderme: İyi geceler Aslanlar

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilere bir göndermede daha bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ile 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile 2-0 öne geçti.

Göztepe ise, 68. dakikada Koray Günter'in golüyle farkı bire indirdi.

90+4'te de Romulo'nun golüyle maçta eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca dört gollü müthiş mücadele 2-2 sona erdi.

"İYİ GECELER ASLANLAR"

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ise karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte olay bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftara seslenen Icardi, "İyi geceler Aslanlar" mesajını paylaştı.

Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme: İyi geceler Aslanlar - 1. Resim

Bu paylaşım Galatasaraylı futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

LILLE MAÇINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elendiği maçın ardından da sarı-lacivertlilere göndermede bulunmuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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