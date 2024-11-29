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Göztepe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 19:06 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:08
Göztepe&#039;de Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi!

Göztepe, Süper Lig'in 14. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın RAMS Başakşehir​'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, bugün hava yoluyla İstanbul​'a gidecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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