Göztepe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 19:06 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:08
Göztepe, Süper Lig'in 14. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com