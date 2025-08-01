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 | Burak Ayaydın

Göztepe'de Brezilyalı ile imzalar atıldı!

Göztepe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İzmir ekibi, Ruan Gregorio Teixeira'yı resmen kadrosuna kattı.

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Göztepe'de Brezilyalı ile imzalar atıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:55

'de Ruan Gregorio Teixeira transferi duyuruldu. Sportif direktör Ivan Mance, tercihlerine dair açıklamada bulundu.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

"Ruan Gregorio Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

Göztepe'de Brezilyalı ile imzalar atıldı!

IVAN MANCE TRANSFERİ ANLATTI

"Ogün'ün sakatlığı nedeniyle piyasasında harekete geçmemiz gerekti. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz çünkü daha önce üst düzey futbol oynamış, tecrübeli ve ihtiyaçlarımıza uygun bir oyuncuyu kadromuza kattık. Arda ile birlikte takımda Ogün'ün yokluğunu en iyi şekilde telafi edeceklerine inanıyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iddialı bir futbol oynayan Göztepe, 40.75 milyon Euroluk takım bütçesine sahip.
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#Spor
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