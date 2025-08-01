Göztepe'de Brezilyalı ile imzalar atıldı!

Göztepe'de Ruan Gregorio Teixeira transferi duyuruldu. Sportif direktör Ivan Mance, tercihlerine dair açıklamada bulundu.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

"Ruan Gregorio Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

IVAN MANCE TRANSFERİ ANLATTI

"Ogün'ün sakatlığı nedeniyle transfer piyasasında harekete geçmemiz gerekti. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz çünkü daha önce üst düzey futbol oynamış, tecrübeli ve ihtiyaçlarımıza uygun bir oyuncuyu kadromuza kattık. Arda ile birlikte takımda Ogün'ün yokluğunu en iyi şekilde telafi edeceklerine inanıyoruz."