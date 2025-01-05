Göztepeli Romulo'dan transfer cevabı!

05 Ocak 2025 00:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 00:33

Göztepe ekibinin yıldız golcüsü Romulo, Galatasaray maçından sonra transferi hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında Galatasaray​'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan İzmir ekibi Göztepe'de Romulo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Brezilyalı golcü, "İyi bir maç çıkardık, takım olarak iyi mücadele ettik. Biraz şanssızdık. Çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek hafta 3 puan almak için oynayacağız" dedi.

Kiralık olarak forma giydiği Göztepe'deki geleceğine dair soruya açıklama yapan Romulo, "Benim tek düşüncem takımıma gol ve asistlerime yardım etmek. Göztepe'de başarılarıma devam etmek ve takımın Avrupa'ya gitmesine yardımcı olmak istiyorum" cevabını verdi.

SEZON KARNESİ

Göztepe ekibinde bu sezon çıktığı 16 maçta 9 gol atan Romulo 5'de asist üretti.