Granit Xhaka için transfer açıklaması: Galatasaray süreci netleşti!

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Granit Xhaka için Bayer Leverkusen'den resmi açıklama geldi. Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Granit Xhaka için Galatasaray gibi pek çok Avrupa ekibinin ilgisi olduğunu söyledi ve transfere noktayı koydu.

Galatasaray'a Granit Xhaka transferinde kötü haber geldi. Bayer Leverkusen, Granit Xhaka için çok fazla talip olduğunu duyurdu ve sürece müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

GALATASARAY'A GRANIT XHAKA TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Granit Xhaka ile ilgili konuşan Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, İsviçreli futbolcunun performansından memnun olduklarını söyledi ve ""Onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Onu satmayı planlamıyoruz. İlgisi olan pek çok takım var ama transferine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

XHAKA ALMANYA'DA İZ BIRAKTI

Granit Xhaka geçen sezon başında Arsenal'den Bayer Leverkusen'e 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu ve Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.