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 | Burak Ayaydın

Güle Güle Ersin Destanoğlu! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş kalecilerinden Ersin Destanoğlu çarpıcı bir karar verdi. Mert Günok ile yeni sözleşme uzatan Beşiktaş'ta yeterince forma şansı bulamayacağını düşünen Ersin Destanoğlu, gelecek yaz için ayrılığı gündemine aldı.

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Güle Güle Ersin Destanoğlu! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 12:17

Beşiktaş'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu, an itibarıyla ayrılık kararı verdi. Beşiktaş'ta uzun zamandır yedek olan Ersin Destanoğlu, gelecek yaz için transfer tekliflerini değerlendirmek istiyor. Halihazırda Mert Günok ile sözleşme uzatılmasını da değerlendiren 24 yaşındaki kaleci, en azından kiralık olarak ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU TRANSFER KARARINI VERDİ

Beşiktaş'ın yaşadığı son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, Şenol Güneş'in Mert Günok'a şans vermesiyle birlikte kulübeye geçmiş ve değişen teknik adamlara rağmen formayı geri alamamıştı. Halihazırda oynamadan geçen zamanın kendisine faydalı olmayacağını düşünen Ersin, gelecek transfer döneminde ayrılmak istiyor. En azından kiralık olarak da olsa forma giymek isteyen yetenekli eldiven, daha sonra Beşiktaş'a as kaleci olarak dönmek niyetinde.

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

İngiltere ve İtalya'dan transfer teklifleri aldığı bilinen Ersin'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Kulüp yönetiminin, sözleşme uzatarak oyuncunun kiralık gitmesine izin vereceği düşünülüyor.

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sadece 5 maça çıkan Ersin, toplamda 7 gol yemiş ve iki maçta da kalesini gole kapatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ERSİN DESTANOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Bir ara 10 milyon Euro değerleri gören Ersin'in, an itibarıyla güncel bonservisi 2 milyon Euro.

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#ersin destanoğlu
#mert günok
#Beşiktaş Haberleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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