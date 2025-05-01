Hakan Çalhanoğlu ceza aldı: İtalya Futbol Federasyonu'ndan kritik karar!

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir ceza geldi. Yönetim, spor hukukuna aykırılık sebebiyle hem Hakan Çalhanoğlu'na hem de Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye fatura kesti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile Simone Inzaghi'ye cezalar geldi. Mavi siyahlıların önde gelen isimlerine federasyon tarafından, 'kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri' dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA HUKUKİ SÜREÇTEN DOLAYI CEZA

FIGC'ın belirlediği kurallara göre sezon başladıktan sonra futbol profesyonellerinin taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmemesi gerekirken, Hakan Çalhanoğlu ve Simone Inzaghi bu maddeye uymadı! 2022-2023 sezonunda Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin Euro para cezası, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de yine 1 maç men ve 15 bin Euro para cezası verildi. Ayrıca aynı konuda idari açıdan sorumluğu olduğu gerekçesiyle Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti'ye de 14 bin 500 Euroluk fatura kesildi.

KULÜPLER DE CEZALANDIRILDI

FIGC; ihlalden dolayı Inter Kulübü'ne 70 bin Euro, Milan Kulübü'ne ise 30 bin Euro para cezası verdi.

INTER ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EKSİK KALDI

Federasyonun bugün açıkladığı cezanın ardından şampiyonluk mücadelesinde 3 Mayıs’ta Hellas Verona'yı San Siro'da ağırlayacak Inter; bu kritik müsabakaya sahada Hakan Çalhanoğlu’ndan, yedek kulübesinde ise teknik direktörü Simone Inzaghi’den yoksun şekilde çıkacak.