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Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafıyla bomba etkisi yaptı! Neden transfer olamadığını açıkladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:31
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafıyla bomba etkisi yaptı! Neden transfer olamadığını açıkladı

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafıyla çok konuşuluyor. Hakan Çalhanoğlu, geçmişte Galatasaray'a transfer olma fırsatının olduğunu söyledi. Çalhanoğlu transferin gerçekleşmemesindeki detayları açıkladı. İşte detaylar...

Inter’de performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Avrupa devlerini peşine taktı. Devre arası transferde Avrupa’dan bazı kulüplerin Çalhanoğlu için hamle yapacağı öne sürülüyor. Deneyimli oyuncunun ismi daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı. Milli oyuncu Milan macerasının ardından ezeli rakibi Inter’e transfer olmayı tercih etmişti.

GALATASARAY’IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili TV8,5'te dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Tecrübeli oyuncu, Milan’dan ayrılmadan önce Galatasaray’dan teklif geldiğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Çalhanoğlu, transferin gerçekleşmeme sebebinin ise o dönem Galatasaray’daki başkanlık seçimleri olduğunu ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafıyla bomba etkisi yaptı! Neden transfer olamadığını açıkladı - 1. Resim

''BAŞKANLIK SEÇİMİ VARDI''

Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafıyla bomba etkisi yaptı! Neden transfer olamadığını açıkladı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Milli futbolcumuz Çalhanoğlu Avrupa devlerinin listesinde. Bayern Münih ve Manchester City'nin ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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