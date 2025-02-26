Hakan Çalhanoğlu sahne aldı! Inter turu geçti

İstanbul
İtalya Kupası'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Lazio karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Inter, Lazio'yu eledi ve üst tura yükseldi.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta, mavi siyahlı ekip Lazio'yu 2-0 ile eledi.
Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Milano ekibinin gollerini 39. dakikada Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Milan ile eşleşti.
https://x.com/trtspor/status/1894502915366174985