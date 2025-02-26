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Editor
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı! Inter turu geçti

İtalya Kupası'nda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Lazio karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Inter, Lazio'yu eledi ve üst tura yükseldi.

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Hakan Çalhanoğlu sahne aldı! Inter turu geçti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 11:24

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta, mavi siyahlı ekip Lazio'yu 2-0 ile eledi.

INTER YARI FİNALDE

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Milano ekibinin gollerini 39. dakikada Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Milan ile eşleşti.

https://x.com/trtspor/status/1894502915366174985

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Deneyimli orta saha 31 yaşında.

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#italya süper kupa
#Spor
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