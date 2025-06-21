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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu transferi için resmi açıklama!

Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden açıklama geldi. Mavi siyahlıların yeni teknik direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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Hakan Çalhanoğlu transferi için resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 17:46

Galatasaray'a transfer olması beklenen Hakan Çalhanoğlu için Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'dan açıklamalar geldi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda milli yıldız hakkında değerlendirmeler yapan Chivu, Hakan Çalhanoğlu'ndan memnun olduğunu özellikle belirtti.

CHIVU'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"O, takımın liderlerinden biri ve bu belli oluyor. Sahada olmasa bile işini yapma biçimi, takımdaki tutumu beni mutlu ediyor. Onu her zaman takıma dahil olmuş bir şekilde görüyorum. Sakatlığı konusunda biraz endişeli. Elinden gelenin en iyisini yaparak iyileşmeye çalışıyor. Transfer söylentilerine gelince kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor."

Hakan Çalhanoğlu transferi için resmi açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI NASILDI?
Inter'de geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asist kaydetmişti.
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#Spor
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