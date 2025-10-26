Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Hakan'ın golü yetmedi! Dev maçta Napoli Inter'i devirdi liderliği kaptı!

Serie A'nın 8. haftasında Napoli, yıldızlar geçidi Inter'i Maradona Stadyumu'nda 3-1 mağlup etti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri De Bruyne (P), McTominay ve Anguissa atarken, Inter'in tek sayısı penaltıdan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. İşte detaylar...

Hakan'ın golü yetmedi! Dev maçta Napoli Inter'i devirdi liderliği kaptı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 03:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 03:55

İtalya 'da , konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup etti. Milano ekibinin tek gol milli futbolcu 'dan geldi. 8. haftada Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'na Inter ile karşılaştı.

Ev sahibi 33. dakikada 'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız, birkaç dakika sonra adale sakatlığı yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelenin 54. dakikasında Scott McTominay, Napoli adına 2. gole imza attı. Ataklarını sıklaştıran Inter, VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi.

Hakan'ın golü yetmedi! Dev maçta Napoli Inter'i devirdi liderliği kaptı!

Ev sahibinde Zambo Anguissa, kendi getirdiği topla golünü atarak 66'da skoru 3-1'e getirdi.
Inter'de Hakan 73. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.

Son düdüğün ardından Antonio Conte'nin öğrencileri kritik maçı kazanarak puanını 18'e yükseltti ve Milan'ın puan kaybettiği haftada yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sezon 3. mağlubiyetini yaşayan Inter ise 15 puanda kaldı.

