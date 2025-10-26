Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

İkinci Lig'in nefes kesen maçında kazanan yok: Bursaspor Muş Spor ile 2-2 berabere kaldı

Nesine 2. Lig'de 10. hafta 9 karşılaşmayla başladı. Merakla beklenen ve stadın tıklım tıklım dolduğu Bursaspor Muş Spor karşılaşmasında kazanan çıkmadı...

26.10.2025
26.10.2025
saat ikonu 02:37

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bursaspor, taraftarı önünde Muş 'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda Muş Spor ile karşı karşıya geldi. Tempo ve gerginliği yüksek geçen mücadelede yeşil-beyazlılar 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

İkinci Lig'in nefes kesen maçında kazanan yok: Bursaspor Muş Spor ile 2-2 berabere kaldı

Maça topa daha fazla sahip olarak başlayan Bursaspor, 29. dakikada golü buldu. Ertuğrul İdris Furat’ın sürüklediği atağı Hamza Gür’ün asistinde Muhammet Demir tamamladı.
İkinci yarının ilk bölümünde oyunu rakip alana yıkan konuk ekip, 53’te Ersel Aslıyüksek ile skoru eşitledi. 71. dakikada hızlı gelişen atakta bu kez Tuğkan Kamışoğlu arka direkte topu ağlara gönderdi ve tabelayı 1-2 yaptı.

İkinci golün ardından Bursaspor baskısını artırdı. 77. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, 78. dakikada Muhammet Demir ile yeniden eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki taraf da skoru değiştiremedi.

#Spor
#Spor
