Hakem atamalarında yeni dönem! Sistemin ayrıntılarını MHK Başkanı duyurdu

26 Aralık 2024 18:40 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 18:41

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'de tartışmaların odağından ayrılmayan hakemlerle alakalı yeni sistemi duyurdu. Gündoğdu hakem atamalarının bundan sonra danışma kurulu tarafından yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ilgili değişikliği duyurdu. Gündoğdu, hakem yönetimi ve atamalarının, yeni kurulacak danışma kurulu tarafından yürütüleceğini açıkladı. Kurulda, hem TFF hem de kulüplerin temsilcileri yer alacak.

DANIŞMA KURULU 5 KİŞİDEN OLUŞACAK!

Yeni sistemde, danışma kurulu beş kişiden oluşacak. Bu kişilerin üçü TFF tarafından, ikisi ise kulüplerin belirlediği isimlerden seçilecek. Gündoğdu, yeni modeller hakemlik sistemini daha modern ve sistematik bir yapıya kavuşturacağını iddia etti.

Yeni sistem hakkında bilgi veren Gündoğdu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak. Kulüpler Birliği de çok sıcak yaklaştı. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki 4,5 aylık dönemde bu fırsatı değerlendirmiş olacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olsun."

SÜPER LİG'E YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

Ferhat Gündoğdu, yabancı hakem sorusuna ise "Yabancı VAR konusu görüşülmedi ama o da dahil her türlü kararın Danışma Kurulu'nun yetkisinde olacağı kulüplere iletildi" dedi.