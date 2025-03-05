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 | Burak Ayaydın

Hakeme kırmızı kart! Yöneticinin tepkisi olay oldu

Denizli Süper Amatör Lig’de ilginç bir olay yaşandı. Tavas Birlikspor’un yöneticisi Bekir Karayürek, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yine aynı şekilde kırmızı kartla karşılık verdi. Bekir Karayürek'in ilginç tepkisi, sosyal medyada çok ses getirdi.

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Hakeme kırmızı kart! Yöneticinin tepkisi olay oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:25

Denizli’de Süper Amatör Lig’de mücadele eden Tavas Birlikspor’un yöneticisi Bekir Karayürek, hafta sonu oynanan Çalıköyspor maçında alışılmışın dışında bir olaya imza attı. Karşılaşmada hakeme itiraz eden Karayürek, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı!

HAKEME KIRMIZI KART

Kırmızı kartı gören yönetici Bekir Karayürek, cebinden çıkardığı kendi kırmızı kartını hakeme göstererek tribünlere eğlenceli anlar yaşattı. Sahada ve tribündeki herkes şaşkınlık içinde olayı izlerken, hakem kısa süreli bir tereddüt yaşasa da duruma gülümsemekle yetindi. Yeşil sahalarda nadir gerçekleşen tepkiye ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Tavas Birlikspor da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

"Tavas Birlikspor olarak, 2024-2025 futbol sezonuna 200’e yakın gencimiz ve 6 tane altyapı kadromuz ile başladık. A takımımız ile bu sezon hedeflediğimiz şekilde Süper Amatör Lig B Grubu'nda ligde kalmayı garantiledik. Sezon boyunca desteklerini esirgemeyen, maddi ve manevi olarak yardımcı olan, bu takımı sahipsiz bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Sezon boyunca bize karşı verilen art niyetli hakem hataları artık sabrımızı taşırmıştır. Pazar günü oynadığımız Çalıköyspor maçında verdiği kararlar ile herkesin tepkisini çeken ve maçın önüne geçen hakem hataları, bardağı taşıran son damla oldu. Kulübede görevli olan yöneticimiz Bekir Karayürek tarafından hakemin kendisine gösterdiği kırmızı karta tepki olarak kırmızı kart göstererek aslında tüm sezon boyunca yapılan haksız ve art niyetli kararları bu şekilde protesto etmiştir. Yeni sezonda hakem hatalarının son bulmasını diliyor, play-off yolunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER AMATÖR HANGİ KATEGORİDİR?
Amatör Lig ile Bölgesel Amatör Lig arasındaki seviyedir.
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ETİKETLER
#Futbol
#kırmızı kart
#Hakem Hataları
#süper amatör
#tavas birlikspor
#bekir karayürek
#Spor
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