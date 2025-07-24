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 | Baran Aksoy

Hakemin düdüğü ile ortalık karıştı! Futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi

Bolu'da 68 köyün katıldığı Şampiyon Köyler Turnuvası'nda Alıçören ile Yuva köyü arasındaki maçta futbolcular birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya taraftarlar da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Kavgaya polis müdahale ederken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:08

Bolu'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 68 köyün katılım sağladığı "Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası"nda yeşil şaha karıştı. Gergin geçen mücadelede bazı oyuncular arasında tartışma başladı.

Hakemin düdüğü ile ortalık karıştı! Futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi

TARAFTARLAR DA SAHA İNİNCE KAVGA BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Tribündeki bazı taraftarların da sahaya inmesiyle birlikte büyüdü. Organizasyon alanında görevli polis ekipleri, sahaya gelerek kavgaya müdahale etti.

Hakemin düdüğü ile ortalık karıştı! Futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Taraflar güçlükle ayrılırken, olayların ardından maç yarıda bitti. Kavganın ardından turnuva tertip komisyonu her iki takımla ilgili disiplin sürecini başlattı. Alıçören ve Yuva köyü takımlarının turnuvadaki akıbeti komisyonun vereceği karara göre belirlenecek.

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ETİKETLER
#kavga
#polis müdahale
#Futbol Turnuvası
#Takım Tartışması
#Disiplin Süreçleri
#Spor
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