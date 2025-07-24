Hakemin düdüğü ile ortalık karıştı! Futbolcular ve taraftarlar birbirine girdi

Bolu'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 68 köyün katılım sağladığı "Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası"nda yeşil şaha karıştı. Gergin geçen mücadelede bazı oyuncular arasında tartışma başladı.

TARAFTARLAR DA SAHA İNİNCE KAVGA BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Tribündeki bazı taraftarların da sahaya inmesiyle birlikte kavga büyüdü. Organizasyon alanında görevli polis ekipleri, sahaya gelerek kavgaya müdahale etti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Taraflar güçlükle ayrılırken, olayların ardından maç yarıda bitti. Kavganın ardından turnuva tertip komisyonu her iki takımla ilgili disiplin sürecini başlattı. Alıçören ve Yuva köyü takımlarının turnuvadaki akıbeti komisyonun vereceği karara göre belirlenecek.