Boğulmak üzere olan çocuğu bakın nasıl kurtardı! Korku dolu anlar kamerada

Adana Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yaşanan olayda, kanal çevresinde devam eden bir inşaatta çalışan Yunus Güzel (37), bir anda çığlık sesleriyle irkildi. Çığlığın geldiği yere giden inşaat işçisi , suda çırpınan 12 yaşındaki H.A'yı fark etti. Tereddüt etmeden kendini suya bırakan Güzel, canını hiçe sayarak çocuğu akıntıdan çekip çıkardı. Sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, korkuyla evine döndüğü öğrenildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

