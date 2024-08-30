Hakim Ziyech sosyal medya paylaşımlarını sildi!

30 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 20:21

Galatasaray'da giden futbolcular tek tek netleşiyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Wilfred Zaha'yı Lyon'a gönderen sarı-kırmızılı takımda Faslı futbolcu Hakim Ziyech'te takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımları silen Faslı futbolcu Hakim Ziyech dikkat çekti. Yaptığı bu hamle sonunda "takımdan gidiyor mu?" sorusunu sordurttu.

İşte sosyal medya hesabındaki paylaşımları;

GALATASARAY KARNESİ

Geçen sezon Galatasaray forması altında 23 maçta sahaya çıkan Ziyech, 8 gol atıp 4 asist üretti.