Halil Umut Meler için resmi açıklama! Milli maçı yarıda bırakmıştı

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda kendi sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederken; maçın hakemi Halil Umut Meler ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve ikinci yarı sahaya çıkamayıp, düdüğünü Mehmet Türkmen'e devretmişti. MHK, Meler'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

MHK'DEN HALİL UMUT MELER AÇIKLAMASI

MHK'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen’e devretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/MHK_Resmi/status/1904512550030442858