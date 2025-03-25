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 | Burak Ayaydın

Halil Umut Meler için resmi açıklama! Milli maçı yarıda bırakmıştı

Halil Umut Meler'in sakatlık süreciyle ilgili Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanan deneyimli hakemin, an itibarıyla tedavi sürecine başlanıyor.

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Halil Umut Meler için resmi açıklama! Milli maçı yarıda bırakmıştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 16:17

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda kendi sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederken; maçın hakemi Halil Umut Meler ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve ikinci yarı sahaya çıkamayıp, düdüğünü Mehmet Türkmen'e devretmişti. MHK, Meler'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Sahaya dönemeyen Halil Umut Meler'in milli maçta başına geleni TFF resmen açıkladı - 3. Foto

MHK'DEN HALİL UMUT MELER AÇIKLAMASI

MHK'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen’e devretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/MHK_Resmi/status/1904512550030442858

Sıkça Sorulan Sorular

MHK BAŞKANI KİMDİR?
Kurulun başında Ferhat Gündoğdu bulunmaktadır.
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ETİKETLER
#merkez hakem kurulu
#UEFA Uluslar Ligi
#halil umut meler
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
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