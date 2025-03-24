Halil Umut Meler sahayı terk etti: Milli maç yarıda kaldı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda ile Bulgaristan karşılaştı. Kritik maçın hakemi Halil Umut Meler, büyük bir talihsizlik yaşadı ve milli maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında İrlanda, 1-0 geriye düşmesine rağmen Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran ise hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı talihsizlik oldu.

HAKEM HALİL UMUT MELER MAÇI YARIDA BIRAKTI

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem, maça verdiği sürpriz arayla birlikte tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. YARIDA HALİL UMUT MELER ŞAŞKINLIĞI

Meler, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yine sahaya çıkmadı ve kısa süreli şaşkınlık yaşandı. Akabinde ise sağlık sıkıntıları yaşadığı anlaşılan ismin yerine, 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Mücadele 2-1 İrlanda üstünlüğüyle sona ererken, bu galibiyet yeşil beyazlılara UEFA Uluslar B Ligi'nin kapısını açtı.