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Halil Umut Meler'e Körfez Uluslar Kupası'ndan görev!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 19:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:31
Halil Umut Meler&#039;e Körfez Uluslar Kupası&#039;ndan görev!

FIFA kokartlı Türk hakemimiz Halil Umut Meler, Suudi Arabistan ile Umman arasındaki Körfez Ulusları Kupası'nın yarı final maçını yönetecek.

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan​ ile Umman​ arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler​ yönetecek.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Kuveyt​'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal olacak.

Hakem Halil Umut Melere Körfez Uluslar Kupası görevi

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Kaynak: tgrthaber.com
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