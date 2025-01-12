Harcama limitlerindeki karar gündem olmuştu! TFF'den yeni hamle

12 Ocak 2025 13:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:01

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kulüpler için harcama limitleriyle ilgili aldığı kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TFF, uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Federasyonun 8 Ocak'taki toplantısında aldığı kararla, "2024/2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranlarının kaldırılması ve kulüplerin harcama limitleri dahilinde kalma zorunluluğu" maddesi iptal edildi.

SAPMA ORANI YÜZDE 30 OLARAK DEVAM EDECEK

Bugün gerçekleştirilen TFF Yönetim Kurulu toplantısında Geçici Madde 25'te değişiklik yapılarak önceki karara geri dönüldü. Bu kapsamda, Geçici Madde 18'de belirtilen, "Takım Harcama Limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı Süper Lig için yüzde 30, TFF 1. Lig için yüzde 30, TFF 2. Lig için yüzde 50 olarak uygulanacak ve kulüplerin harcama limitleri içinde kalması zorunlu olacaktır" hükmü yeniden geçerli oldu.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ise yarın başlayacak ve 11 Şubat Salı günü sona erecek.