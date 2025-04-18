Hatayspor Aaron Boupendza'yı unutmadı!

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşılaştı. Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar maç öncesinde duygusal anlar yaşadı.

Bir dönem Hatayspor forması ile Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Gabonlu futbolcunun vefat haberi üzerine hafta içinde Çin'de vefat eden Aaron Boupendza unutulmadı.

Hatayspor taraftarları, Aaron Boupendza için hazırlanan klibe tezahüratlarla eşlik etti. Öte yandan Hataysporlu futbolcular, maç öncesi Aaron Boupendza'nın formasını açtı.

HATAYSPOR KARNESİ

Akdeniz temsilcisi ile 38 maça çıkan golcü futbolcu 22 gol atarken 1 asist üretmişti.