Tgrt Haber
Haberler>Spor>Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 21:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:31
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular şut, hava topu ve taktik çalıştı.

Hatayspor​, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe​ maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor kafilesi, yarın İstanbul​'a hareket edecek.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
hataysporFenerbahçeistanbul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...