Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 21:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:31
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular şut, hava topu ve taktik çalıştı.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Hatayspor kafilesi, yarın İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: tgrthaber.com