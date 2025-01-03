Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

03 Ocak 2025 21:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:31

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular şut, hava topu ve taktik çalıştı.

Hatayspor​, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe​ maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor kafilesi, yarın İstanbul​'a hareket edecek.