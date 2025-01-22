Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
22 Ocak 2025 18:35 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:38
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalıştı.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA