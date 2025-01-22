Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti!

22 Ocak 2025 18:35 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:38

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular​, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalıştı.

Hatayspor​, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa​ maçının hazırlıklarına devam edecek.