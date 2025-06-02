Henry Onyekuru Beşiktaş'a transfer oluyor iddiası! Kulüp resmi açıklama yaptı

Gelecek sezon için iddialı kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, ''Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi'' haberlerine ilişkin resmî açıklama yaptı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor'da forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Henry Onyekuru'nun ismi Beşiktaş ile anıldı. Çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde transfer haberi yapıldı.

BEŞİKTAŞ ONYEKURU AÇIKLAMASI YAPTI!

Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK