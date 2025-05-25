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 | Yusuf Özgür Bülbül

Hentbolda Beşiktaş 18. kez şampiyon oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu. Madalya törenin ardından Beşiktaş takımı, 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı...

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Hentbolda Beşiktaş 18. kez şampiyon oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 21:16

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi.

Hentbolda Beşiktaş 18. kez şampiyon oldu

18. KEZ ŞAMPİYON

Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmadan 36-31 galip ayrılmayı başardı.

Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı. Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşandı.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi. Törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir, Beşiktaşlı hentbolculara madalyalarını verdi.

Hentbolda Beşiktaş 18. kez şampiyon oldu

Madalya törenin ardından Beşiktaş takımı, 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.

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