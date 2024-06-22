Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz
A Milli Futbol Takımımız F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın bu akşam çıkacağı maça Almanya Dortmund'taki taraftarlardan destek yağdı. Kırmızı beyaz formalarıyla sokaklara dökülen Türk vatandaşları üçlü çektirdi, tezahürat yaptı. Görüntülere sosyal medyada beğeni yağdı.
Türkiye bu akşam saat 19:00'da EURO 2024 F Grubunda Portekiz ile karşılaşacak.
Milli maç heyecanı tüm yurdu sararken maçın oynanacağı Almanya'nın Dortmund şehri de sabah saatlerinden itibaren Türk taraftarların akınına uğradı.
SOKAKLAR DOLDU TAŞTI
Türkiye'den, Almanya'nın ve Avrupa'nın pek çok yerinden gelen taraftarlar sokakları doldurdu.
Dortmund sokakları Türk taraftarlarca şenlik yerine dönüştürüldü.
ŞARKILAR, BAYRAKLAR, TEZAHÜRATLAR
Ellerinde bayraklar, dillerde slogonlarla ana meydan ve caddelerde güzel görüntüler oluşturdular.
Türkiye'ye destek için günün erken saatlerinde bir araya gelen Türk taraftarlar üstünde formaları ve ellerinde Türk bayrakları ile Türkiye tezahüratında bulundu.
PORTEKİZ BASINI: DEPLASMANDA GİBİYİZ
Kırmızı beyaza bürünen Dortmund sokakları, Portekiz basınında da "Sanki bir deplasmanda gibiyiz." şeklinde yorumlandı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem, Arda, Barış
Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo