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Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:25

A Milli Futbol Takımımız F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın bu akşam çıkacağı maça Almanya Dortmund'taki taraftarlardan destek yağdı. Kırmızı beyaz formalarıyla sokaklara dökülen Türk vatandaşları üçlü çektirdi, tezahürat yaptı. Görüntülere sosyal medyada beğeni yağdı.

Türkiye bu akşam saat 19:00'da EURO 2024  F Grubunda Portekiz ile karşılaşacak.

Milli maç heyecanı tüm yurdu sararken maçın oynanacağı Almanya'nın Dortmund şehri de sabah saatlerinden itibaren Türk taraftarların akınına uğradı.

Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz - 1. Resim

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Türkiye'den, Almanya'nın ve Avrupa'nın pek çok yerinden gelen taraftarlar sokakları doldurdu. 

Dortmund sokakları Türk taraftarlarca şenlik yerine dönüştürüldü.

Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz - 2. Resim

ŞARKILAR, BAYRAKLAR, TEZAHÜRATLAR

Ellerinde bayraklar, dillerde slogonlarla ana meydan ve caddelerde güzel görüntüler oluşturdular.

Türkiye'ye destek için günün erken saatlerinde bir araya gelen Türk taraftarlar üstünde formaları ve ellerinde Türk bayrakları ile Türkiye tezahüratında bulundu.

Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz - 3. Resim

PORTEKİZ BASINI: DEPLASMANDA GİBİYİZ

Kırmızı beyaza bürünen Dortmund sokakları, Portekiz basınında da "Sanki bir deplasmanda gibiyiz." şeklinde yorumlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem, Arda, Barış

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo

Kaynak: tgrthaber.com
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