Heyecan dorukta! Türkiye-Portekiz maçı öncesi Dortmund'da yer gök kırmızı beyaz

22 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:25

EURO 2024'te dev randevu: Fransa ile Hollanda kozlarını paylaşacak! Bugün hangi maçlar var?

EURO 2024'te dev randevu: Fransa ile Hollanda kozlarını paylaşacak! Bugün hangi maçlar var?

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

Türkiye bu akşam saat 19:00'da EURO 2024 F Grubunda Portekiz ile karşılaşacak.

Milli maç heyecanı tüm yurdu sararken maçın oynanacağı Almanya'nın Dortmund şehri de sabah saatlerinden itibaren Türk taraftarların akınına uğradı.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Türkiye'den, Almanya'nın ve Avrupa'nın pek çok yerinden gelen taraftarlar sokakları doldurdu.

Dortmund sokakları Türk taraftarlarca şenlik yerine dönüştürüldü.

ŞARKILAR, BAYRAKLAR, TEZAHÜRATLAR

Ellerinde bayraklar, dillerde slogonlarla ana meydan ve caddelerde güzel görüntüler oluşturdular.

Türkiye'ye destek için günün erken saatlerinde bir araya gelen Türk taraftarlar üstünde formaları ve ellerinde Türk bayrakları ile Türkiye tezahüratında bulundu.

PORTEKİZ BASINI: DEPLASMANDA GİBİYİZ

Kırmızı beyaza bürünen Dortmund sokakları, Portekiz basınında da "Sanki bir deplasmanda gibiyiz." şeklinde yorumlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem, Arda, Barış

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo