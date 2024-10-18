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Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu! İlk kez yurt dışında görev yapacak

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:21
Hikmet Karaman&#039;ın yeni takımı belli oldu! İlk kez yurt dışında görev yapacak

Son olarak Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu. Hikmet Karaman ilk kez bir yurt dışı takımında görev alacak.

En son Adana Demirspor’u çalıştıran teknik direktör Hikmet Karaman​'ın yeni takımı açıklandı. Moldova​ 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, 64 yaşındaki deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zimbru Chisinau, yeni teknik direktör Hikmet Karaman ile iş birliği anlaşması sağlandığını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu! İlk kez yurt dışında görev yapacak - 1. Resim

İLK KEZ YURT DIŞINDA GÖREV YAPACAK

Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan Hikmet Karaman, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Corendon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor​ takımlarında görev yapmıştı.

64 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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