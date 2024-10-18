Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu! İlk kez yurt dışında görev yapacak

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:21

Son olarak Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu. Hikmet Karaman ilk kez bir yurt dışı takımında görev alacak.