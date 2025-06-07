Hırvatistan gol oldu yağdı: İtalya tutunamadı!

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı. Günün öne çıkan mücadelesinde Norveç; sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi. Diğer tarafta ise Hırvatistan, Cebelitarık'ı deplasmanda 7-0 ile geçti.

I GRUBU

Estonya-İsrail: 1-3

Norveç-İtalya: 3-0

J GRUBU

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Galler-Lihtenştayn: 3-0

L GRUBU

Çekya-Karadağ: 2-0

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7