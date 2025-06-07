Hırvatistan gol oldu yağdı: İtalya tutunamadı!

İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü hafta maçları başladı. Hırvatistan'ın Cebelitarık maçında farka gittiği aşamada, İtalya ise Norveç karşısında direnemedi.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı. Günün öne çıkan mücadelesinde Norveç; sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi. Diğer tarafta ise Hırvatistan, Cebelitarık'ı deplasmanda 7-0 ile geçti.
Estonya-İsrail: 1-3
Norveç-İtalya: 3-0
Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1
Galler-Lihtenştayn: 3-0
Çekya-Karadağ: 2-0
Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7