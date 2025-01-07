Hokeyde 2025 faaliyet takvimi belli oldu!

07 Ocak 2025 18:48 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:06

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2025 faaliyet takvimi açıklandı.

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Federasyonun faaliyet programına göre Polonya'da 10-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası, ardında da 17-19 Ocak tarihlerinde İsviçre'de yapılacak 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edilecek.

Türkiye şampiyonalarının hem kadın hem erkek süper finalleri, 24-27 Ocak tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek.

Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kupası 14-16 Şubat tarihlerinde Litvanya'da, Salon Hokeyi Erkekler Avrupa Kupası, 21-23 Şubat tarihlerinde İsviçre'deki organizasyonlarda yer alınacak.

Süper Lig play-out erkek ve kadın müsabakaları 19-23 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası III ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Alanya'da organize edilecek.