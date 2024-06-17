Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:28
Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'ın Polonya maçında kaydedilen görüntüleri mide bulandırdı. Ünlü teknik adam burnunu karıştırıp, sümüğünü yedi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Polonya'yı 2-1 yendi. Maçta galibiyetten çok Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman konuşuldu.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
61 yıl yaşındaki Hollandalı teknik adamın yedek kulübesinde oturduğu sırada burnunu karıştırdığı görüntünler sosyal medyanın diline düştü.
Koeman, daha sonra burnunu karıştığı parmağını ağzına götürerek sümüğünü yedi.
Kaynak: Tgrthaber.com