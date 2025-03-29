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Editor
 | Burak Ayaydın

Hull City için çanlar çalıyor: Acun Ilıcalı'nın kulübünde küme düşme gerginliği!

İngiltere Championship'in 39. haftasında Hull City ile Luton Town karşılaştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi sahasındaki maçı kaybederken, an itibarıyla da küme hattıyla tek maçlık fark kaldı.

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Hull City için çanlar çalıyor: Acun Ilıcalı'nın kulübünde küme düşme gerginliği!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 22:21

İngiltere Championship mücadelesinde Hull City kendi sahasında Luton Town'ı ağırlarken, misafir takım kritik maçı 1-0 kazandı. Hull City, rakibine Alfie Jones'un 46. dakikada kendi kalesine attığı golle yenildi.

ACUN ILICALI'NIN KULÜBÜ HULL CITY'DE KÜME DÜŞME ALARMI

İngiltere Championship'te 39 maç geride kalırken 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayan Hull City; topladığı 41 puanla 19. sırada yer alıyor. Lig formatı gereği son 3 sıradaki takımın küme düşeceği puan tablosunda alt sıralar şöyle:

Hull City 0-1 Luton Town: Freak Jones own goal gifts Hatters win - BBC Sport

19. Hull City - 41 puan (39 maç)

20. Stoke City - 39 puan (38 maç)

21. Cardiff City - 39 puan (38 maç)

22. Derby County - 38 puan (38 maç)

23. Luton Town - 38 puan (39 maç)

24. Plymouth - 34 puan (39 maç)

Eksik maçı olan takımların kazanması halinde, Hull City direkt olarak küme potasının içinde yer alacak.

https://x.com/HullCity/status/1905989298630856935

SERİ BOZULDU

Ligde bu sezon kötü bir performansa imza atan ve küme düşme hattının kıyısında olan Hull City'nin 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Acun Ilıcalı'nın ekibi, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY PROJESİ NASIL GİDİYOR?
Hull City ile Premier Lig hayalleri kuran Ilıcalı, takımı satın almasından bu yana kümede kalma savaşları verdi.
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#acun ılıcalı
#hull city
#İngiltere Championship
#Spor
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