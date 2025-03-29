Kenan Yıldız krizi: Juventus'ta Igor Tudor'dan tamam mı devam mı kararı!

Kenan Yıldız için Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor tarafından kritik bir karar verilecek. Igor Tudor'u yeni hocalığa getiren Juventus; eğer Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa, sezonun faturası Kenan Yıldız'a kesilecek. İşte kaotik sürecin tüm ayrıntıları.

Kenan Yıldız ve Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'u zor bir dönem bekliyor. İtalyan devi Juventus'un başına yeni geçen Igor Tudor, kalan maçlarda başarısız olursa siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ve Kenan Yıldız'ın transferine izin vermek zorunda kalacak. An itibarıyla tüm süreç, Igor Tudor ve Kenan Yıldız üzerinden planlanıyor.

KENAN YILDIZ VE IGOR TUDOR İÇİN JUVENTUS İKİLEMİ

Başarısız geçen sezonun son dönemini kurtarmak adına Igor Tudor'u göreve getiren Juventus, zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Mali yapı ve kulüp vizyonu açısından tek çıkış yolu olan bu seçenek; Igor Tudor, Kenan Yıldız ve Juventus üçlüsünün gelecek sezonda da bir arada olmasının yegâne zorunluluğu olarak dikkat çekiyor! Aksi halde ise Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan İtalyan devi için mali girdi zorunluluğu ortaya çıkacak ve Kenan Yıldız ile Dusan Vlahovic gibi futbolcular direkt olarak satılacak. Normal şartlarda bu süreci böyle ilerletmek istemeyen İtalyan devi, mecburi çıkış istikameti olarak bu yoldan gitmek zorunda kalmış olacak.

IGOR TUDOR'DAN KENAN YILDIZ KRİTİĞİ: HEM KENDİSİ HEM DE JUVENTUS İÇİN ÖNEMLİ GÖREV!

Igor Tudor için Juventus'ta göreve devam edebilmenin ve gelecek sezon iyi bir kadro kurabilmenin tek bir kritiği var! O da Kenan Yıldız'dan maksimum verim almak ve siyah beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Halihazırda İtalyan devinin esas beklentisi, yeni oyun sisteminin Kenan Yıldız üzerinden kurulması ve takım olarak temponun artırılması. Esasen ise bu süreçler olumlu ilerletilirse, Juventus için Şampiyonlar Ligi bileti almak beklenenden çok daha kolay gerçekleşebilir.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus kötü bir sezon geçirirken Kenan da idare eder seviyede bir performans göstermiş ve şu ana kadar çıktığı 41 maçta 6 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.