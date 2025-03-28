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 | Burak Ayaydın

Şenol Güneş'in yeni adresi şaşırttı! Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'da teknik adamlık görevini Fatih Tekke'ye bırakan Şenol Güneş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Deneyimli spor adamı, flaş gelişmeye göre Trabzonspor sürecinin sonrasında TFF Başkanı olmaya hazırlanıyor. An itibarıyla, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun koltuğunun sallandığı dönemlerle birlikte yeni aday olarak Şenol Güneş öne çıkarıldı.

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Şenol Güneş'in yeni adresi şaşırttı! Trabzonspor'dan ayrılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 19:21

Şenol Güneş için Trabzonspor sonrasındaki yeni adres Türkiye Futbol Federasyonu oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu sonrası için Şenol Güneş, başkanlığın en güçlü adayı konumunda. Halihazırda Trabzonspor'da yöneticilik yapan Şenol Güneş'in, yakın zamanda TFF'de başkanlığa gelmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR SONRASINDA İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN YERİNE TFF BAŞKANI OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yabancı hakem etkisiyle birlikte sular durulmazken, gündeme bomba gibi bir gelişme düştü ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ardından Şenol Güneş'in TFF'nin başına geçeceği iddia edildi! Son yaşananlardan hareketle İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yakın zamanda görevden ayrılması beklenen süreç, Şenol Güneş'in yeni başkan olmasıyla tamamlanacak gibi görünüyor.

Şenol Güneş sessizliğini bozdu: Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olması konusuna açıklık getirdi!

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU AYRILIĞI

Bir dönem Galatasaray ile de ters düşen ve 'beni başkanlıktan indirmek istiyorlar' diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, son zamanlardaki yabancı hakem tercihleriyle de çok eleştirilmiş ve artık başkanlığı bırakması gerektiği söylenmişti. Ayrıca Şenol Güneş'in de hakkında "Hacıosmanoğlu mert insandır ama yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum." dediği TFF başkanının, yakın zamanda gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞENOL GÜNEŞ'İN TRABZONSPOR DÖNEMİ NASIL SONA ERDİ?
Karadeniz ekibiyle son yılların en kötü performansına imza atan Şenol hoca, yerini Fatih Tekke'ye bırakmıştı.
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#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
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