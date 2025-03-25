Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta, Igor Tudor ile birlikte farklı bir planlama gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Juventus'un başına gelen Igor Tudor, Kenan Yıldız başta olmak üzere hücumda alternatif isimleri daha çok değerlendirmek ve farklı stratejiler geliştirmek istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 15:51

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor'dan Kenan Yıldız için kritik bir karar geldi. Sezonun kalanında Juventus kadrosundan maksimum verimi almak isteyen Igor Tudor; Kenan Yıldız, Kolo Muani ve Dusan Vlahovic ile hücumda daha etkili bir yapı kurmayı planlıyor.

JUVENTUS'TA IGOR TUDOR'DAN KENAN YILDIZ KRİTİĞİ

Ligin bitimine 9 hafta kala minimum dördüncülük hedefini gerçekleştirmeye çalışacak olan Hırvat çalıştırıcı, İtalyan basınında yer alan haberlere göre forvet 3'lüsünü değiştiriyor. Thiago Motta döneminde yedeğe çekilen Dusan Vlahovic'i yeniden ilk 11'e adapte edecek olan Tudor; sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta ise Kolo Muani'ye yer vermeyi tasarlıyor.

Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türk futbol tarihinde rekor | Goal.com Türkçe

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika süre alırken, 6 gol ve 4 asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Juventus, güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcu için en az 80 milyon Euro istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Tekke'den Ozan Tufan kararı! Trabzonspor'da kartlar yeniden dağıtılıyor
Selçuk İnan imzayı atıyor! Süper Lig ekibinde görüşmeler hızlı ilerledi
ETİKETLER
#kenan yıldız
#juventus
#Igor Tudor
#ıgor tudor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.