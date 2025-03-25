Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta, Igor Tudor ile birlikte farklı bir planlama gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Juventus'un başına gelen Igor Tudor, Kenan Yıldız başta olmak üzere hücumda alternatif isimleri daha çok değerlendirmek ve farklı stratejiler geliştirmek istiyor.

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor'dan Kenan Yıldız için kritik bir karar geldi. Sezonun kalanında Juventus kadrosundan maksimum verimi almak isteyen Igor Tudor; Kenan Yıldız, Kolo Muani ve Dusan Vlahovic ile hücumda daha etkili bir yapı kurmayı planlıyor.

JUVENTUS'TA IGOR TUDOR'DAN KENAN YILDIZ KRİTİĞİ

Ligin bitimine 9 hafta kala minimum dördüncülük hedefini gerçekleştirmeye çalışacak olan Hırvat çalıştırıcı, İtalyan basınında yer alan haberlere göre forvet 3'lüsünü değiştiriyor. Thiago Motta döneminde yedeğe çekilen Dusan Vlahovic'i yeniden ilk 11'e adapte edecek olan Tudor; sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta ise Kolo Muani'ye yer vermeyi tasarlıyor.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 2742 dakika süre alırken, 6 gol ve 4 asist yaptı.