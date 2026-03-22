İki Premier Lig devi Orkun Kökçü için gözünü kararttı! Dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş’ın orta sahadaki yıldızı Orkun Kökçü sergilediği performans ve istatistiklerle Süper Lig’e damga vuruyor. Milli yıldız Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarına girdi. Seri A takımı Inter’in Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü için 30-40 milyon Euro bandında teklif yapacağı öne sürülmüştü.

İNGİLİZ DEVLERİ ORKUN KÖKÇÜ İÇİN KOLLARI SIVADI

Orkun Kökçü için Premiere Lig ekipleri sıraya girdi. Gol ve asistleriyle adından söz ettiren milli yıldız tribuna’da yer alan detaylara göre Manchester United ve Tottenham Hotspurs'un radarına girdi.

İki takımın sezon sonu Orkun Kökçü için teklif yapacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin milli futbolcu için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

32 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.