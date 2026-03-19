Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi! Inter'den dudak uçuklatan bonservis teklifi: Hakan Çalhanoğlu’nun veliahtı olacak

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş formasıyla 2026 yılına damga vuran Orkun Kökçü, şimdiden transferin gözdesi oldu. Siyah-beyazlıların kaptanı için Serie A devi Inter devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun yerine düşünülen milli yıldız için telaffuz edilen rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 15:50

Beşiktaş’ta sergilediği muazzam performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Orkun Kökçü, Avrupa devlerini birbirine düşürdü. Rus temsilcisi Zenit’in 30 milyon euroluk teklifinin ardından, şimdi de İtalya’nın son şampiyonu Inter devreye girdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BOŞLUĞU ONUNLA DOLACAK

Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sahadaki liderliği devretmeye hazırlanıyor. İtalyan basınından sızan bilgilere göre Milano devi, Hakan Çalhanoğlu sonrası dönemi Orkun Kökçü ile inşa etmek istiyor. Milli yıldızın hem oyun kurma yeteneği hem de skor katkısı, teknik heyeti mest etmiş durumda. Inter yönetiminin bu transfer için 35-40 milyon euro bandında bir bütçeyi şimdiden ayırdığı konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KAPIYI "ASTRONOMİK" RAKAMDAN AÇACAK

Siyah-beyazlı camiada kaptanlık pazubandını takan 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş yönetiminin tavrı oldukça net. Şampiyonluk yolunda Orkun'u bırakmaya niyeti olmayan yönetim, ancak kulüp tarihine geçecek astronomik bir teklif gelmesi durumunda masaya oturacak. Orkun Kökçü ise şu an için transfer dedikodularına kulaklarını kapatmış durumda ve tamamen Beşiktaş formasıyla kazanacağı kupalara odaklandı.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ: SÜPER LİG'İN EN İYİSİ!

2026 yılına damga vuran Orkun Kökçü, sadece oyunuyla değil rakamlarıyla da parmak ısırtıyor. Beşiktaş formasıyla 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik performansla tam 13 gole doğrudan etki etti. Sofascore verilerine göre 7.53 reyting ortalamasıyla Süper Lig'in en verimli orta saha oyuncusu olurken, ligde en çok şut çeken (67) ve arkadaşlarına en çok şut pası veren (68) isim olarak tüm ofansif parametrelerde liderliği de kimseye bırakmadı. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında attığı "jeneriklik" frikik golüyle formunun zirvesinde olduğunu kanıtlayan tecrübeli orta sahanın geleceği, sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

