İkinci Türk teknik direktör oldu: İsmail Kartal Persepolis'in başına geçti!

24 Ocak 2025 22:04 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 22:12

İran ekibi Persepolis, Teknik Direktör İsmail Kartal'la anlaştıklarını duyurdu. Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu. İşte detaylar...

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal​, İran​ 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti. İran temsilcisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma imzalandığı bildirildi.

İKİNCİ TÜRK TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Kartal, Mustafa Denizli​'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

TARİHİ BİR PERFORMANS YAKALADI

Türkiye’de aralarında; Fenerbahçe​, Gaziantep FK, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor ve Konyaspor'un da bulunduğu çok sayıda takımı çalıştıran Kartal geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Türkiye Süper Ligi'nde tarihi bir performansla 99 puan toplamıştı.