İlhan Palut Süper Lig'e: İmzayı atıyor!

İlhan Palut, an itibarıyla Konyaspor'a geri dönüyor. Anadolu temsilcisi, Çağdaş Atan'dan sonra İlhan Palut ile söz kesti.

KONYASPOR'DAN İLHAN PALUT AÇIKLAMASI

"Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla."

İLHAN PALUT'UN ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Karadeniz ekibiyle toplam 96 müsabakada yer alan İlhan Palut, maç başına 1.33 puan ortalaması yakalamıştı.