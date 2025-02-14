İlkay Gündoğan Galatasaray'a! Telefonla görüştüler

Sabah'ın haberine göre İlkay Gündoğan resmen Galatasaray yolunda! Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta saha, Kaan Ayhan'ı aradı ve kulüple ilgili detaylı bilgi aldı.

MERTENS SONRASI İLKAY

Dries Mertens ile önümüzdeki yaz yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi, İlkay Gündoğan için harekete geçti. Okan Buruk'un da onayıyla orta sahadaki yeni lider resmen İlkay olarak belirlendi, ayrıca gurbetçi futbolcu da sürece olumlu yaklaşıyor.

SON DURUMU

Bu sezon Manchester City forması ile 33 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.