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 | Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan Galatasaray'a! Telefonla görüştüler

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'da flaş bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan'ı arayan İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki son durumlarla ilgili bilgi aldı.

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İlkay Gündoğan Galatasaray'a! Telefonla görüştüler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 13:32

Sabah'ın haberine göre İlkay Gündoğan resmen Galatasaray yolunda! Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta saha, Kaan Ayhan'ı aradı ve kulüple ilgili detaylı bilgi aldı.

MERTENS SONRASI İLKAY

Dries Mertens ile önümüzdeki yaz yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi, İlkay Gündoğan için harekete geçti. Okan Buruk'un da onayıyla orta sahadaki yeni lider resmen İlkay olarak belirlendi, ayrıca gurbetçi futbolcu da sürece olumlu yaklaşıyor.

Galatasaray'a İlkay Gündoğan fırsatı! O transfer sonrası... - Aspor

SON DURUMU

Bu sezon Manchester City forması ile 33 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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