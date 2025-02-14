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 | Burak Ayaydın

Serdar Ali Çelikler "Galatasaray'ı yamulttular!"

Az Alkmaar - Galatasaray maçının ardından NEO Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorumlar geldi. Galatasaray'ın mağlubiyetine dair sert açıklamalar yapan Serdar Ali Çelikler'e, Önder Özen de destek çıktı. İşte tüm detaylar.

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Serdar Ali Çelikler "Galatasaray'ı yamulttular!"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 09:59

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda AZ Alkmaar ile karşılaştı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler ve Önder Özen ise Okan Buruk başta olmak üzere pek çok konuyu eleştirdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN GALATASARAY'IN HOCASI OKAN BURUK'A SERT ELEŞTİRİLER

Galatasaray'ın kadro değerinin AZ Alkmaar'ın çok üstünde olduğunu söyleyen Serdar Ali Çelikler, "Onu alalım bunu alalımla olmuyor. Mohamed Salah da gelse Alisson Becker de gelse olmaz. Bir oyunun bir sistemin yok ki! Zaten Türkiye'deki maçları yabancı hakemler yönetseydi, bugün Okan Buruk Galatasaray'ın başında olamazdı! Ayrıca da Galatasaray'ın hocası uluslararası seviyede standart bir teknik adam olsaydı, bu maç asla böyle bir skorla bitmezdi." dedi.

"OKAN BURUK DOĞRU KİŞİ MİDİR?"

Sözlerine sarı-kırmızılı camianın gelecek sezon planlamalarıyla ilgili açıklamalarla devam eden Çelikler, "Eğer Galatasaray önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, takım değeri 380 milyon Euro civarına çıkarılacak. Peki Okan Buruk bu bütçedeki bir takımı yönetecek doğru kişi midir? Yönetim bunu çok iyi düşünmeli! Okan hocanın doğal sınırı burası. Süper Lig için ideal ama Avrupa'da başarı getiremez. Oyunu bilen birisinin gelmesi lazım. Okan hoca bundan fazlasını veremez." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YAMULTTU!"

AZ Alkmaarlı bazı futbolcuların çok ön plana çıktığına da değinen tecrübeli gazeteci, " Ernest Poku Galatasaray'ı yamulttu! Hiç mi izlemediniz bu adamı hiç mi hazırlanmadınız? Süper Lig'deki alışkanlıklarımız, tempomuz, Avrupa'da büyük sıkıntılara yol açıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

"MAÇ 7-1 BİTEBİLİRDİ"

Galatasaray'ın durumunu hiç beğenmediğini belirten Önder Özen de Serdar Ali Çelikler'e katılırken, "2.5 yıldır Galatasaray'ı ilk kez bu kadar dağınık görüyorum. Üstelik AZ Alkmaar çok yetenekli bir takım da değil. Bazı tercihler kesinlikle yanlış yapıldı ve Hollanda temsilcisinin hocası Galatasaray'a fark attı! Ayrıca birebir eşleşmelerin de hepsini kaybettik. Galatasaray çok şanslıydı zira maç 6-7'ye rahat gidebilirdi." değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
#Spor
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#Galatasaray Spor Kulübü
#Spor
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