İlkay Gündoğan'ın bonservisi belli oldu: Galatasaray'a transfer oluyor!

Galatasaray ve İlkay Gündoğan arasındaki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. The Guardian, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu duyurdu ve şaşırtıcı bir bonservis bilgisi paylaştı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan transferi için geri sayım başladı. Galatasaray ve İlkay Gündoğan arasındaki görüşmeler uzun zamandır devam ederken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A TRANSFER OLUYOR

Habere göre Manchester City, İlkay Gündoğan ile yolları ayırmaya karar verdi ve yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini onayladı. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın maaşından kurtulmak isteyen İngiliz devi, deneyimli orta sahayı bonservissiz şekilde göndermeye karar verdi ve Galatasaray için transferde büyük kolaylık sağladı.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN VE DİĞER İHTİMAL

Hakan Çalhanoğlu ile de ilgilenen Galatasaray, İlkay Gündoğan ile birlikte iki yıldız ismi de kadrosuna katmak ve orta saha bölgesine sınıf atlattırmak istiyor.