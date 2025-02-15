İngiltere'ye transfer olan Yasin Özcan okul bahçesinde keşfedilmiş!

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, futbol dünyasının dikkatini çekmişti. Yetenekli oyuncuyu keşfeden eski antrenör Ahad Ayvalıoğlu da Yasin'in nasıl keşfedildiğine dair açıklamalarda bulundu.

GURUR DUYUYOR

Antrenörlük kariyerini 2020'de sonlandıran Ayvalıoğlu, Anadolu Ajansı'na röportaj verdi ve Yasin Özcan ile gurur duyduğunu belirtti.

OKUL BAHÇESİNDE KEŞFEDİLDİ

"Rauf Orbay İlkokulu var, eski mahallem orası. Camiden namazdan gelirken okul bahçesinde çocuklar top oynuyordu, durdum baktım, Yasin'i gördüm. Orada 3-5 sporcum vardı ve çocukları çağırarak Yasin'in lisansının olup olmadığını sordum ve olmadığını öğrendim. Yarın kulübe gelmesini söyledim, Yasin ile böyle tanıştık."

HERKESTEN SONRA GİDERDİ DETAYI

Kulübün o dönemler altyapısının çok iyi olduğunu ve Eski Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da büyük destek verdiğini söyleyen Ayvalıoğlu, "Yasin çok hırslı bir çocuk, mağlubiyeti hiç kabullenmeyen birisi. Maçlarımız saat 10.00'da olduğu zaman sporcularımızı saat 08.00'de kulüpte isteriz, 2 saat önceden gelirler hazırlıklarımızı yaparız. Kulübü açmaya gittiğimde Yasin kapının önünde olurdu, herkesten önce gelir, herkesten sonra giderdi. Yasin çok hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir çocuk. En büyük avantajı ise fiziği çok iyiydi, kendi yaş kategorisine göre fizikliydi. Yasin'in kategorisindeki çocuklar 1 yılda 10 maç oynarken, ben ona tüm kategorilerde 1 yılda 60 maç oynattım. En çok faydasını da buradan gördüğüne inanıyorum." dedi.