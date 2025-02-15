Karim Benzema'dan sürpriz transfer! Yeni rota İstanbul

Galatasaray ve Fenerbahçe ile dönem dönem transferde adı geçen Karim Benzema için yeni bir gelişme söz konusu. Suudi Arabistan kariyerini sonlandırmayı düşünen Karim Benzema, menajeri aracılığıyla Avrupa pazarına çıkarıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise elindeki kadro yapısının gidişatına göre sürece dahil olacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE KARIM BENZEMA TRANSFERİ

Halihazırda elindeki forvet opsiyonlarından memnun olan İstanbul devleri, ayrılıklar yaşanması durumunda Benzema ihtimaline yönelmeyi düşünüyorlar. Galatasaray'da Victor Osimhen'in olası ayrılığı Benzema seçeneğini akıllara getirirken, Fenerbahçe'de ise Youssef En-Nesyri'nin yüksek bir bedelle Suudi Arabistan'a gönderilmesi gidişatı etkileyecek. Avrupa pazarında pek çok talibi olan Fransız golcü ise projesi olan bir ekibe katılmayı ve Suudi Arabistan'ın aksine yeniden iddialı bir sürece dahil olmayı istiyor.

SERGIO RAMOS DA BENZEMA İÇİN DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde Meksika ekibi Monterrey'e transfer olan Sergio Ramos, ayrılığı ciddi şekilde düşünen Karim Benzema için devreye girmiş ve Meksika ihtimalinin güzel olabileceğini ifade etmişti.

SON DURUMU

Sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak yazın yeni bir kariyer başlangıcı yapmak isteyen Karim Benzema, bu sezon Al Ittihad formasıyla 18 maça çıktı ve 16 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.