Inter Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Bir süre sahalardan uzak kalacak

Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama geldi. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 16:05

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Inter Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Bir süre sahalardan uzak kalacak

UDINESE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sportmediaset kanalının haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Inter'in yarın evinde Lecce ile yapacağı 14. hafta erteleme maçında ve ligin 21. haftasında 17 Ocak'ta Udinese ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

PENALTIDAN ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATMIŞTI

Haberde, Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun umudunun, Çalhanoğlu'nu, Inter'in 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Arsenal maçında oynatmak olduğu ancak bu umudun da bugünkü tetkiklerden sonra boşa çıktığı ve iyileşme süresinin en az 15-20 gün olmasından dolayı milli futbolcunun ay sonuna doğru dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Inter Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Bir süre sahalardan uzak kalacak

Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşısında maçın 73. dakikasında penaltıdan takımını 2-1 öne geçiren golü atmış, daha sonra sakatlanarak 87. dakikada yerini Petar Sucic'e bırakmıştı.

