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 | Suat Vilgen

Inter, Hakan Çalhanoğlu için fiyat verdi! Galatasaray fren yapabilir

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu için Inter'in net tavrını belirlediği iddia edildi. İtalyan kulübü, yıldız orta saha oyuncusunu bırakmak için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

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Inter, Hakan Çalhanoğlu için fiyat verdi! Galatasaray fren yapabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 07:11

Galatasaray'ın yaz transfer dönemine damga vurması beklenen hamlelerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Alman devi Bayern Münih’ten Leroy Sane’nin gündeme gelmesinin ardından, sarı kırmızılıların gözünü şimdi de Inter’in yıldızına diktiği iddiaları gündeme oturdu. Ancak İtalyan cephesinden gelen haberler, Galatasaray yönetiminin işini bir hayli zorlaştırabilir.

Inter, Hakan Çalhanoğlu için fiyat verdi! Galatasaray fren yapabilir

INTER’DEN NET MESAJ: HAKAN SATILIK DEĞİL

İngiliz basınından TEAMtalk’un aktardığına göre Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu bu yaz elden çıkarmayı düşünmüyor. Yeni teknik direktör Cristian Chivu’nun planlarında önemli bir yere sahip olan 31 yaşındaki oyuncunun takımın ana yapı taşlarından biri olarak görüldüğü belirtildi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu için fiyat verdi! Galatasaray fren yapabilir

45 MİLYON EURO BARİYERİ

Haberde, Galatasaray’ın Hakan için ciddi bir ilgisinin olduğu ancak Inter’in kapıyı 45 milyon eurodan açtığı bilgisi paylaşıldı. Bu rakamın, Galatasaray yönetimi tarafından oldukça yüksek bulunduğu ve şu an için bu düzeyde bir teklifin masada olmadığı ifade edildi.

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ANCAK CAZİP TEKLİF DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Inter’in Hakan’ı bırakmak gibi bir niyeti olmasa da, “reddedilemeyecek” bir teklif gelmesi halinde planlarda değişikliğe gidilebileceği kulislerde konuşuluyor. Sarı kırmızılı yönetimin bu gelişmeler karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

ETİKETLER
#hakan çalhanoğlu
#Galatasaray Transferleri
#Inter Milan
#Spor
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