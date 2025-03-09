Inter'de maçın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu oldu! 2-0'dan geri döndüler

İtalya Serie A'da Inter, kendi sahasında Monza'yı ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun maçın oyuncusu seçildiği mücadele, Inter'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mavi siyahlılar, zor da olsa kazanmayı bildi.

INTER SERIE A LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Inter'in Monza karşısındaki beraberlik golünü atan Hakan Çalhanoğlu, harika performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Halihazırda İtalya Serie A lideri olan Inter, bu haftayı da kayıpsız geçti ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER OLABİLİR

İtalya'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli yıldız, sezon sonunda Bayern Münih'e katılabilir. Alman ekibi, uzun zamandır Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=_pCUnU3e9Ws