Inter'de yeni hoca açıklandı!

Inter'de Simone Inzaghi sonrası için yeni teknik adam belli oldu. İtalya devi Inter, Simone Inzaghi'nin ardından Cristian Chivu ile çalışmaya karar verdi.

Inter'de Simone Inzaghi sonrasında kimin göreve geleceği resmen açıklandı. Mavi siyahlılar, Cristian Chivu ile yola devam edecek.

INTER'DE CRISTIAN CHIVU DÖNEMİ

Cesc Fabregas gibi isimleri ikna edemeyen Inter yönetimi, sürpriz bir kararla Cristian Chivu ile anlaştı. Esasen ise Inter'in eski oyuncularından olan Chivu, son olarak Parma'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, Parma ile 13 mücadelede yer almış ve maç başına 1.23 puan ortalaması yakalamıştı.

SIMONE INZAGHI SUUDİ ARABİSTAN'DA

Inter ile Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden ve Serie A'da da zafere ulaşamayan Inzaghi, Al Hilal'in başına geçmişti.