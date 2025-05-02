İran Ligi'nde şampiyonluk yarışı tamamlandı: Ve Traktör mutlu sona ulaştı!

İran Ligi'nde Traktör resmen şampiyon oldu. İsmail Kartal'ın Persepolis'ini geride bırakan Traktör, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

İran Ligi'nde şampiyonluk yarışı an itibarıyla tamamlandı. İsmail Kartal'ın Persepolis'i geçen hafta lige havlu atarken, Traktör ise formunu korudu ve üst üste galibiyetler alarak mutlu sona ulaştı.

https://x.com/tractorfcstore/status/1918362607859224987

İRAN LİGİ'NDE TRAKTOR ŞAMPİYON OLDU

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'in yer aldığı İran Ligi'nde, bitime 2 hafta kala şampiyon belli oldu. Ligin 28. haftasında Shams Azar ile karşılaşan Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64'e yükseltti. Traktör; en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, sosyal medya paylaşımıyla Traktör'ü tebrik etti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1918368929992351754