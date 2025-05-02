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 | Burak Ayaydın

İran Ligi'nde şampiyonluk yarışı tamamlandı: Ve Traktör mutlu sona ulaştı!

İran Ligi'nde Traktör resmen şampiyon oldu. İsmail Kartal'ın Persepolis'ini geride bırakan Traktör, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

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İran Ligi'nde şampiyonluk yarışı tamamlandı: Ve Traktör mutlu sona ulaştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 21:55

İran Ligi'nde şampiyonluk yarışı an itibarıyla tamamlandı. İsmail Kartal'ın Persepolis'i geçen hafta lige havlu atarken, Traktör ise formunu korudu ve üst üste galibiyetler alarak mutlu sona ulaştı.

https://x.com/tractorfcstore/status/1918362607859224987

İRAN LİGİ'NDE TRAKTOR ŞAMPİYON OLDU

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'in yer aldığı İran Ligi'nde, bitime 2 hafta kala şampiyon belli oldu. Ligin 28. haftasında Shams Azar ile karşılaşan Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64'e yükseltti. Traktör; en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, sosyal medya paylaşımıyla Traktör'ü tebrik etti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1918368929992351754

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL KARTAL'IN SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Persepolis ile şampiyonluk yaşayamayan İsmail hoca, İran basını tarafından çok eleştiriliyor.
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ETİKETLER
#traktör
#ismail kartal
#Persepolis
#iran ligi
#Spor
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