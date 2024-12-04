İrfan Can Kahveci için anlaşma sağlandı! Fenerbahçe harekete geçti

04 Aralık 2024 21:01 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:06

Fenerbahçe milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Sözleşmesi sona erecek futbolcu ile nikah tazeleme hazırlanan sarı-lacivertli ekip oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bizzat bu süreci yakından takip etti.

Fenerbahçe​'de özellikle geçtiğimiz sezon önemli parçalarından biri olan İrfan Can Kahveci​, sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, iç transferde de işleri hızlandırdı.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE ANLAŞILDI!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni bir prensip anlaşmasına vardı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasına göre, kulüp yönetimi başarılı futbolcunun maaşını yerliler arasındaki en yüksek seviyeye çıkardı.

'YERLİLER ARASINDA EN YÜKSEK MAAŞ…'

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun sözleri şu şekilde: